Nekdanji dolgoletni italijanski prvi vratar je kar 17 let svoje izredno uspešne športne kariere preživel v dresu stare dame, za katero je odigral 656 tekem in devetkrat osvojil prvoligaški serie A. Lani je prestopil k francoskemu PSG, sedaj pa je v intervjuju za Vanity Fair spregovoril o zgodnjih letih pri črno-belih italijanskih prvakih, o težavah z depresijo in paničnemu napadu, zaradi katerega je izpustil tekmo.

»Za nekaj mesecev je bilo vse brez pomena, zdelo se je, da nikomur ni bilo mar zame kot osebo, ampak zgolj zame kot nogometaša. Bilo je, kot da bi jih zanimal zgolj Buffon in ne Gigi.«