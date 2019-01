»Ne prenašam sovražnega govora in sem zato popravil grafit. Ljudje bodo hodili mimo k maši ali na volitve. Bolj zdravo je gledati sporočila ljubezni kot sporočila sovraštva,« je zapisal Zubčić na svojem twitter računu prejšnji mesec ob fotografijah, na katerih je videti oba grafita - »Ubi Srbina« in »Ljubi Srbina«. O Zubčićevem grafitu so takrat poročali tudi hrvaški in srbski mediji.

Zubčić je v četrtek tvitnil, da je zaradi »popravljanja grafita« proti njemu vložena anonimna kazenska ovadba. Kot je dodal, je bil zaradi ovadbe v četrtek policiji, policisti pa so bili »izjemno profesionalni in prijazni«. Priznal je, da je dodal črki »lj«, a ne misli, da je s tem uničil tuje premoženje, temveč ravno nasprotno, da ga je popravil.

Obenem je pozval osebo, ki ga je anonimno prijavila, naj se oglasi s svojim imenom in priimkom, tako kot je on javno objavil, da je dopisal črki. Zanima ga tudi, ali je anonimna oseba kazensko ovadila tudi neznanega pisca grafita, ki poziva k nasilju in sovraštvu do Srbov.

Na Hrvaškem je pogosto videti različne nestrpne grafite do srbske manjšine, na katere so ta teden opozorili tudi poslanci srbske manjšine v hrvaškem parlamentu, potem ko je sin enega od njihovih kolegov iz vrst HDZ Srbom »voščil« pravoslavni božič z grozljivo fotografijo ustaša, ki drži v roki odrezano glavo četnika.