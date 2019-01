#video Miamiju na krilih veterana Wada prestižen skalp

Košarkarji Miami Heat, ekipe, katere član je tudi ta čas poškodovani Slovenec Goran Dragić, ki okreva po artroskopiji, so v ligi NBA prišli do prestižne zmage. S 115:99 so premagali Boston Celtics. Junak večera je bil veteran Dwyane Wade, ki je osem od svojih skupno 19 točk dosegel v tretji četrtini in zaustavil nalet gostov.