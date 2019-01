Gre za prvo odmevno posledico izida lanskoletnih vmesnih volitev, po katerih so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa in nameravajo opravljati svojo ustavno dolžnost nadzora nad izvršno oblastjo. Republikanci tega niso počeli.

Cohen je bil že zaslišan v kongresu, ko je bil še na Trumpovi strani in je priznal, da je takrat lagal za svojega šefa. Trump ga s svojimi pravniki po novem tako opredeljuje za lažnivca, prej pa je bil pogumen in hvalevreden pokončen možakar.

Cohena so pri kršitvah zakonodaje ujeli tožilci Roberta Muellerja, ki preiskuje rusko vpletanje v volitve 2016 na Trumpovi strani, primer pa so predali zveznim tožilcem na Manhattnu.

Cohen je priznal urejanje plačil za pornografsko igralko Stormy Daniels in za Playboyjev model Karen McDougal, da pred volitvami 2016 ne prideta v javnost z zgodbami o spolnih odnosih s Trumpom, ki je o tem novinarjem javno lagal, skupaj s tiskovno predstavnico Bele hiše Sarah Sanders, če je verjeti Cohenu in zveznemu tožilstvu.

Cohena je sodišče lani decembra obsodilo na tri leta zapora, kamor mora marca, do takrat pa ga bodo skušali izkoristiti kongresni demokrati, da javno ali za zaprtimi vrati razkrije podrobnosti o svojem dolgoletnem delu za Trumpa. O sodelovanju z Rusi pred volitvami 2016 najverjetneje javno ne bo smel govoriti, dokler svojega dela ne konča Mueller, s katerim Cohen sodeluje še naprej.

Ameriški analitiki pričakujejo, da bo Cohen razkril podrobnosti o Trumpovih poslovnih potezah, med drugim z Moskvo in zasebnem življenju. »Veselim se priložnosti, da dobim platformo, s katere bom podal popoln in verodostojen prikaz dogajanj,« je sporočil Cohen.

Cohen je doslej med drugim priznal, da je lagal kongresu glede Trumpovih poslov za postavitev stolpnice oziroma hotela v Moskvi.

Poleg odbora za vladni nadzor si ga želijo tudi v odboru za pravosodje in odboru za obveščevalne dejavnosti, Cohen pa ni niti približno zadnja priča iz Trumpovega nekdanjega in sedanjega kroga, ki bo moral pred kongres. Spor okrog financiranja vlade in mejnega zidu je po prepričanju demokratov s tega vidika za Trumpa več kot dobrodošlo odvračanje pozornosti.