V Mariboru diši po Zlati lisici. Tokrat že 55. največji slovenski ženski prireditvi v alpskem smučanju, ki bo na Štajerskem potekala čez natanko tri tedne, 1. in 2. februarja. Tokrat izjemoma v petek in soboto, saj se bo alpskim smučarkam, trenerjem, serviserjem in opremljevalcem mudilo v Are, kjer bo dva dni po mariborskem slalomu že prva preizkušnja svetovnega prvenstva. Podoba pod Pohorjem je bila vsaj včeraj zimska. Snežilo je do poldneva, rekreativni smučarji pa so se lahko prvič v sezoni spustili po tekmovalni progi do snežnega stadiona, kjer sicer sedežnica v popoldanskem času še ni obratovala.

V petek naj bi bil obisk celo večji kot v soboto »Skušamo obdržati osnovno rdečo nit svetovnega pokala v alpskem smučanju, torej da v Maribor prenesemo vzdušje z drugih tradicionalnih prizorišč svetovnega pokala. Zato bomo imeli v središču mesta dan pred prireditvama dva glavna žreba, ki bosta podkrepljena z nastopi znanih glasbenih skupin. Prepričan sem, da bo odziv velik, saj je Maribor znan po tem, da prebivalci živijo z Zlato lisico. Glede na to, da bo letošnja veleslalomska tekma izjemoma v petek, pričakujemo celo večji obisk, kot če bi bila konec tedna. Tribune pod Pohorjem bodo namreč v večjem številu zapolnili tako šolarji kot gospodarstveniki,« je prepričan Srečko Vilar, generalni sekretar 55. Zlate lisice. Na vprašanje, ali lahko Mariborčani tri tedne pred prireditvijo z gotovostjo trdijo, da bo letošnja Zlata lisica ostala v Mariboru in se ne bo selila v Kranjsko Goro, Vilar odgovarja: »Še pred enim mesecem smo imeli rezervni scenarij, torej možnost selitve v Kranjsko Goro. Naj poudarim, da smo lahko veseli, da imamo na Gorenjskem tako dobrega in zvestega partnerja, s katerim je zelo zadovoljna tudi Mednarodna smučarska organizacija. V tem trenutku naši plani ne predvidevajo scenarija B. Vse misli in delo so usmerjeni v to, da Zlata lisica ostane v Mariboru, kjer se najbolje počuti. Imamo dobro zasneženo progo, ki lahko preživi tudi morebitno odjugo. Skoraj zagotovo smo prepričani, da bosta tekmi pod Pohorjem. Skupaj z glavnimi sponzorji imamo veliko obvezo, da izpeljemo tekmovanje ter upravičimo besedo, ki smo jo dali mednarodni organizaciji. Veliko smo namreč poudarjali, da investiramo v opremo, ki nam omogoča delo tudi pri mejnih temperaturah.« Za investicijo je na področju opreme z nakupom novih snežnih topov poskrbel upravitelj smučišč Marprom, s katerim sodeluje vodja tekmovanja Mitja Dragšič. Snežna kontrola bo 23. januarja.

Lednik novi predsednik kluba Stroški prireditve 55. Zlate lisice bodo znašali 1,1 milijona evrov. Sedemdeset odstotkov zneska bo organizator, ASK Branik Maribor, pokril z mednarodnimi pogodbami, predvsem televizijskimi pravicami, trideset odstotkov pa si bo zagotovil z lastnim trženjem. »Pozitivna realizacija tekme je zelo pomembna za prihodnost našega smučarskega kluba, kamor vsako leto namenimo vsa sredstva, ki ostanejo od organizacije tekme,« pravi Vilar ter poziva, naj gledalci za obisk prireditve uporabljajo javni prevoz. Trenutno je za najodmevnejšo mariborsko prireditev prijavljenih 23 držav, iz katerih prihaja 111 tekmovalk. V Mariboru so posebej ponosni, da bo na tekmi tudi trenutno glavna zvezdnica svetovnega pokala Mikaela Shiffrin, medtem ko se bo najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec potrudila, da bo v domačem mestu nastopila v veleslalomu. Včeraj so organizatorji podpisali pogodbo z glavnima pokroviteljema, Zavarovalnico Sava in Novo KBM, ki sta ju predstavljala predsednika uprave David Kastelic in John Denhof. Omenimo, da je mariborski klub v zadnjem mesecu zamenjal predsednika. Triinštiridesetletni Boštjan Tancer, ki je funkcijo opravljal pet let, se je zaradi zasedenosti na poslovnem področju odpovedal predsedniški funkciji, a po njegovih besedah ostaja na vseh področjih zvest podpornik kluba. Tancerja je zamenjal 38-letni Gregor Lednik, direktor področja tržnega komuniciranja pri Zavarovalnici Sava.

Dvoboj Ilke Štuhec in Lindsey Vonnprestavljen v Cortino d'Ampezzo V St. Antonu bi se morali jutri in pojutrišnjem po dveh letih znova pomeriti najuspešnejša alpska smučarka po številu zmag svetovnega pokala Lindsey Vonn in najboljša Slovenka Ilka Štuhec. Američanka naj bi tekmovala prvič po poškodbi, ki jo je skupila pred začetkom sezone, medtem ko je Slovenka zaradi poškodbe izpustila zadnjo lansko sezono. Ker je v Arlbergu in okolici preveč snega, so organizatorji zaradi varnosti tekmi odpovedali. St. Anton sicer ni stalno prizorišče tekem svetovnega pokala, saj so se najboljše alpske smučarke v Arlbergu v tem tisočletju v hitrih disciplinah pomerile le dvakrat. Leta 2007 je obe preizkušnji dobila Lindsey Vonn, pred šestimi leti pa je nepozabno superveleslalomsko zmago prismučala Tina Maze in se vpisala v ozek krog vsestranskih alpskih smučark z zmagami v vseh disciplinah. Slovensko alpsko smučanje je v St. Antonu leta 2001 doseglo še en zgodovinski uspeh. Mitja Kunc je namreč na svetovnem prvenstvu v slalomu zaostal le za Avstrijcema Mariom Mattom in Benjaminom Raichom. Kako močna je bila slovenska moška slalomska reprezentanca na prelomu tisočletja, kaže podatek, da je bil Rene Mlekuž na omenjenem prvenstvu peti, Jure Košir pa osmi. Vse torej kaže, da se bosta Ilka Štuhec in Lindsey Vonn prvič pomerili prihodnji konec tedna v Cortini d’Ampezzo. Nazadnje sta bili skupaj na startu na finalu svetovnega pokala pred dvema letoma v Aspnu. Takrat je bila uspešnejša Slovenka, ki je dobila smuk (Lindsey Vonn je bila druga) ter bila druga na superveleslalomu (Lindsey Vonn je odstopila).