Srbija v dveh kolonah

Znana je zgodba, da je knez Miloš, ko je ljudstvu višal davke, vprašal svoje sodelavce, kaj o tem pravijo kmetje. Ko so mu odgovorili, da godrnjajo, ker jih stiska, je dejal: »Kar zategujte naprej.« Čez nekaj časa jih je spet vprašal isto in sodelavci so odgovorili, da se ljudstvo še bolj razburja zaradi tega. Miloš na to reče: »Kar brez skrbi še naprej zategujte.« Ko čez nekaj mesecev vpraša isto, sodelavci odgovorijo, da ljudstvo molči. Tedaj Miloš zgrožen reče: »Hitro popustite!« Seveda je smisel te menda resnične zgodbe v tem, da je treba v Srbiji paziti ne takrat, ko se ljudstvo bolj ali manj glasno upira, ampak ko umolkne, saj tedaj grozi nevarnost pravega upora.