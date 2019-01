Maribor hrani preostale slovenske klube

Medtem ko slovenski nogometni prvoligaši začenjajo priprave na spomladanski del sezone, se vodstva vseh desetih klubov ukvarjajo z varčevanjem in zniževanjem stroškov. Kakšno je denarno stanje v klubih, je razvidno tudi iz tega, kje bodo opravili poldrugi mesec dolge priprave. Maribor, Olimpija, Mura in Celje bodo za 14 dni odšli tudi v Turčijo, ki je meka za zimske priprave z ugodnim podnebjem, vrhunsko infrastrukturo in kakovostnimi tekmeci za prijateljske tekme. Drugi klubi bodo vadili doma – v primeru snega bodo izhod v sili igrišča z umetno travo – in za kakšen dan skočili ob morje v Istro.