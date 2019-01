Vodja inšpektorata Mestne občine Ljubljana Andrej Orač bo s prvim marcem postal direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Na tem mestu bo zamenjal dosedanjo direktorico Matejo Duhovnik, ki je vodenje javnega podjetja prevzela oktobra 2012. Duhovnikova je povedala, da po 28. februarju, ko bo uradno končala direktorovanje, ostaja v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah, in sicer do predvidoma konca letošnjega leta, ko bo izpolnila pogoje za upokojitev.

Kdo bo Orača nadomestil na čelu mestnega inšpektorata, za zdaj še ni znano, so zatrdili na občinskem odseku za upravljanje kadrov. Spomnimo, Orač je imel vajeti mestnega inšpektorata v rokah od spomladi 2015, ko je zamenjal Bogomiro Škvarča Jesenšek. Preden je postal prvi inšpektor v Mestni občini Ljubljana, je bil Orač od konca leta 2007 vodja mestnega redarstva. V času, ko je redarstvo vodil Orač, se je število redarjev korenito povečalo. Še leta 2007 je bilo mož v vijoličnih uniformah le 32, konec leta 2014 pa jih je bilo po podatkih iz poročila mestnega redarstva za leto 2014 kar 53. vbr