Nataša Potočnik, Enigmarium: V Rusiji so šli s sobami pobega v ekstreme

‘Po tej strašni in tragični nesreči na Poljskem, do katere res ne bi smelo priti, smo takoj v ponedeljek zjutraj dobili obisk. Nenapovedano nas je obiskal požarni inšpektor in nam povedal, da bo pregledal tudi druge sobe pobega v Ljubljani. Po pregledu nam je potrdil, da je naša stopnja požarne ogroženosti nizka, opozoril pa nas je na nekaj stvari, ki jih je mogoče izboljšati. Generalno pa je potrdil, da so naše sobe pobega varne,« pogovor začne Nataša Potočnik, direktorica gospodarskega interesnega združenja escape room dejavnosti Er.Si in kreativna direktorica podjetja Enigmarium, ki je v Ljubljani leta 2014 odprlo prvo tovrstno sobo pri nas, danes pa ima sobe pobega v več slovenskih mestih in v Zagrebu. Razlaga, da prave regulacije sob pobega ni, zato si v združenju prizadevajo, da bi sami poenotili varnostne in druge standarde.