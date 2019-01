Ne bo treba nikamor, takrat bomo že tam, kjer so vsi drugi, brezpravni, oropani dostojanstva in človečnosti… In mnogim se bodo uresničile mokre sanje o osvoboditvi Slovenije. Od koga že? Za koga že?

Ljudje, dajmo končno prostor pameti in dojemimo, da smo zares zadnji otok normalnosti v tem podivjanem svetu. Vredno se je zavedati tega in tudi nekaj storiti za to. Da ohranimo težko pridobljeno lastno državo, ki so jo želele generacije nesrečnih. Nihče ne bo naredil tega namesto nas in zgodovina po navadi ne oprosti tistemu, ki ničesar ne naredi, ko je čas za to. Zato pa bo treba stopiti iz cone udobja in zavihati rokave, dobesedno. Kot so to storili tomosovci v časih, ko je bil družbeni standard neprimerno nižji, kot je danes, a je bila narodova zavest bistveno višja.

Srečo Knafelc, Krvava Peč