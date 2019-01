Neposredno po podelitvi zlatih globusov so vsi govorili o skrivnostnem dekletu v modri obleki, ki je na prav vsaki fotografiji z rdeče preproge stalo z zvezdniki s pladnjem ustekleničene vode fiji v rokah. Kot da bi popolnoma skromno skrbela za žejne igralce in igralke, v resnici pa je bila to skrbno načrtovana oglaševalska akcija, ki je brez dvoma prinesla slavo tako tej ustekleničeni vodi kot tudi manekenki Kelleth Cuthbert, ki so jo najeli za to nalogo. Ona jo je na instagramu opisala kot »ne najslabši način za preživetje nedelje«.

Fidži deklica, kot so jo poimenovali na spletu, je nemudoma postala hit, nekateri so celo predlagali, da bi bila to idealna maska za pusta. Akcija vpadov na fotografije je bila še kako dobrodošla za ustekleničeno vodo, ki s svojo zgodbo razkriva vse pasti sodobne vojne za vodo in vprašanja o ekološkosti ustekleničene vode. Trdijo namreč, da je voda z otoka Viti Levu na Fidžiju čista kot tropska deževnica, problem je le v tem, da je ustekleničena in prepeljana v ZDA, kjer je njen največji trg. Torej ima že sama po sebi visok odtis toplogrednih plinov, da o tem, da je največkrat polnjena v na Kitajskem izdelane plastenke, niti ne govorimo.

Kot blagovna znamka ima tudi temno stran poslovanja. Dolgo je podjetje imelo namreč dovoljene za črpanje z minimalno odškodnino cent na liter izčrpane vode. Ko se je na Fidžiju z vojaškim udarom zamenjala oblast, so želeli določiti višje odškodnine, a je podjetje zagrozilo, da bo v tem primeru zaprlo tovarno. Nazadnje je podjetje Natural Waters, ki črpa in polni vodo, privolilo v višjo odškodnino, nikakor pa ne v 15 centov, kot je zahtevala vlada Fidžija. V tovarni, kjer vodo stekleničijo, je zaposlenih 400 delavcev, a podjetje seveda ni v lasti domačinov. Čeprav med domačini velja za dobrega zaposlovalca z višjimi plačami kot drugi, črpa naravne vire države. Ironično je, da je podjetje ob vseh naravnih ujmah na otoku, predvsem ob tropskih nevihtah in poplavah, domačinom pomagalo z brezplačno razdeljenimi stekleničkami vode.

Na Fidžiju sicer 12 odstotkov prebivalcev nima dostopa do čiste pitne vode. Na drugi strani ustekleničeno vodo fiji pozicionirajo kot luksuzno vodo, simbolizira pa eksotičnost in deviško naravo, saj v oglasnem materialu za vodo piše, da »prvič pride v stik z zunanjim dejavniki, ko odpremo pokrovček steklenice«. Zanimivo pa je, da se je leta 2017 na slepem testu v ZDA po okusu uvrstila celo za vodo iz pipe. Leta 2006 so v vodi fiji našli tudi previsoko vsebnost arzenika. Ker pri izviru vode na Fidžiju niso zaznali arzenika, so se nemudoma pojavile špekulacije, da voda, ki jo reklamirajo kot čisto tropsko deževnico, sploh ni s Fidžija. Kakor koli: za zvezdniki stoječa deklica v modrem s pladnjem ustekleničene vode je najbolje, kar se je vodi fiji zgodilo v zadnjih letih.