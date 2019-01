Da se bo Luka Dončić lahko enakovredno kosal s konkurenco v ligi NBA ni bilo praktično nobenega dvoma. Vsaj na stari celini ne, več dvomljivcev je bilo onkraj Atlantika. A redko kdo je verjel, da lahko 19-letni Ljubljančan tako dominira že v krstni sezoni v najmočnejši ligi na svetu in da bo o njem nemudoma govoril praktično ves svet. Dallasova številka 77 je novo izjemno predstavo prikazala pri zadnji zmagi proti Phoenixu. Dončić je v statistiko vpisal 30 točk, šest skokov, pet asistenc in tri ukradene žoge ter tako postal šele tretji najstnik v zgodovini, ki je na eni tekmi prišel do takšnih številk. Pred njim je to uspelo le LeBronu Jamesu in Kevinu Durantu. V še bolj ekskluzivni družbi se je Dončić znašel, če v obzir vzamemo njegovo skupno število doseženih točk, skokov in asistenc na prvih 40 tekmah v ligi NBA. Do zdaj je vsaj 750 točk, 250 skokov in 150 asistenc v omenjenem obdobju uspelo preseči le Magicu Johnsonu in Oscarju Robertsonu.

Ni kaj, Luka Dončić v ZDA postaja pravi superzvezdnik, o katerem poročajo na vsakem koraku. Nedavno je z njim intervju opravil Chauncey Billups, ki je leta 2004 z Detroit Pistons osvojil naslov prvaka lige NBA. Billups je najprej izpostavil vse Dončićeve odlike, med katerimi je naštel izjemno košarkarsko inteligenco, odlično delo nog, pregled nad igro, nesebičnost in seveda ubijalski korak nazaj, s katerim si brez težav izbori prostor za met. Nekdanjega petkratnega udeleženca tekme vseh zvezd je zanimalo, ali se slovenski košarkar sploh počuti kot novinec, glede na to, da se je v Evropi več kot dve leti meril s člansko konkurenco. »Prvo leto sem v ZDA, ki je zame nova država. Liga ima nekatera svoja pravila, drugačni so igralci in trenerji. Zato bom rekel, da se počutim kot novinec,« je pojasnil Luka Dončić in nato sogovornika navdušil z odgovorom na vprašanje, kakšne cilje ima v ligi NBA. »Vedno sem sanjal o tem, da bom nekoč prvak v ligi NBA. To bi bilo zares nekaj posebnega, ob tem pa bi uživali tudi moji soigralci.« »Vrhunsko, Luka. Ko danes govorim z mladimi igralci in jim postavim enako vprašanje, mi odgovorijo, da bi bili radi na tekmi vseh zvezd ali v hiši slavnih, ti pa si nemudoma izstrelil, da bi rad postal prvak v ligi NBA. Izjemno,« ga je pohvalil Chauncey Billups, ki je tako očitno postal še večji Dončićev oboževalec.

Do šampionskega prstana v ligi NBA čaka Dončića še kar precej dela in tudi sreče, saj bo moral Dallas okoli njega zgraditi dobro moštvo, a je zagotovo na pravi poti. Prvi korak bi bil gotovo naziv novinca leta, za katerega se zdi, da mu ga ne more nihče več odvzeti. Dončićevo igro je znova pohvalil tudi nekdanji selektor Slovenije Igor Kokoškov, ki v ligi NBA vodi moštvo Phoenix Suns. »Razvijal se je z velikimi koraki, ko je iz Slovenije že v mladih letih odšel v Madrid, nato pri Realu napredoval in se bojeval za mesto najprej v mladinskih in nato še v članski ekipi. Uspelo mu je, da je pri mladih letih v Evropi osvojil vse, kar je praktično lahko, zato s prilagajanjem na ligo NBA ni imel nobenih težav. Je zelo nadarjen mladenič, ki se brez težav spopada s pritiskom in medijsko pozornostjo. Velika pričakovanja ga le še dodatno podžgejo. Želim mu vse najboljše in ponosen sem, da tako uspešno predstavlja v prvi vrsti majhno Slovenijo, v drugi pa vso evropsko košarko.«