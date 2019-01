Pogrešano mačko po dveh mesecih našli 1600 kilometrov stran od doma

Mačko, ki so jo pogrešali v ameriškem mestu Detroit v zvezni državi Michigan, so po dveh mesecih našli v mestu Tampa na Floridi. Lastniki štirinožca so bili presenečeni, ko so decembra prejeli klic iz okoli 1600 kilometrov oddaljenega mesta, poročajo ameriški mediji.