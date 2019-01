Kot so sporočili iz društva, so v zadnjih dveh tednih na društveni telefon dobili več klicev prebivalcev Zasavja, ki so jih obvestili o pojavljanju velikega števila ptic, ki še posebno v jutranjem in poznopopoldanskem času s svojim preletom zatemnijo nebo. Po pogovoru s klicatelji ter ogledu fotografij in video posnetkov so ugotovili, da gre za ogromno, več kot milijonsko jato pinož.

»Ko smo prejeli prve klice, smo zelo težko verjeli, da je to sploh možno, kasneje pa smo spoznali, da gre ob specifičnih vremenskih razmerah in obrodu bukve za izjemno redke, a ponavljajoče dogodke,« je povedal varstveni ornitolog društva Tomaž Mihelič.

Pinoža je ptica severnih krajev, v Sloveniji pa je redna zimska gostja, ki se lahko pojavi v precej velikem številu. Njena naravna zimska prehrana je sestavljena predvsem iz semen, bogatih z maščobami, od katerih ima pinoža daleč najrajši bukov žir.

Da se v Sloveniji pojavi v tako velikih jatah, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kot so bogat obrod žira v bukovih gozdovih in njegova lahka dostopnost, prav tako pa v gozdovih ne sme biti snega. Invazije ptic so selitve posebne oblike, pojavu katerega običajno botrujejo tudi specifične vremenske značilnosti, kot sta oster mraz in sneg na severu in jugu, kar ptice zadrži na določenem območju.