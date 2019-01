Hrvaško zunanje ministrstvo ni bilo seznanjeno, da se bo veleposlanik Del Vechio udeležil sprejema v Banjaluki in bo podrobno raziskalo, kako je do tega prišlo, so danes sporočili s sedeža hrvaške diplomacije. Dodali so, da je Del Vechia na zagovor poklicala hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić.

Ob tem je hrvaško zunanje ministrstvo posebej ostro obsodilo odlikovanje, ki so ga v sredo v Banjaluki posthumno podelili nekdanjemu častniku JLA Slavku Lisici. Lisica je bil na Hrvaškem obsojen na 15 let zapora zaradi vojnih zločinov na območju Šibenika leta 1991.

Predsedujoči svetu ministrov BiH Denis Zvizdić je danes napovedal, da bodo prekinili sodelovanje z Del Vechiom zaradi njegove udeležbe na slovesnosti ob dnevu Republike srbske 9. januarja. Zunanji minister BiH Igor Crnadak pa je danes v Banjaluki nasprotno izjavil, da nima informacij o razlogih, zakaj so hrvaškega veleposlanika poklicala na zagovor v Zagreb in dodal, da ne namerava prekiniti sodelovanja s hrvaškim diplomatom.