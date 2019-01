Celjski policisti prijeli mladoletnega roparja

Celjski policisti so v sredo na Kersnikovi ulici v Celju prijeli mladoletnega roparja, doma s celjskega območja, ki je oropal trgovino na Kocbekovi ulici. Zamaskiran in oborožen je vstopil v trgovino, zagrozil prodajalki in zahteval denar. Ko ga je dobil, je pobegnil, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.