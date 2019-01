Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so med hišno preiskavo pri 28-letnemu občanu v torek našli in zasegli dve avtomatski pištoli SHE 76 z nabojnikoma in lasersko napravo, dve puški Mauser, avtomatsko puško, dva nabojnika za avtomatsko puško, 44 ostrih nabojev različnih kalibrov, zračno puško Hatsu, ohišje raketometa Armbrust in ohišje ročnega raketometa M80 Zolja.

Poleg tega so policisti med hišno preiskavo pri 28-letnem Korošcu v kletnih prostorih stanovanjske hiše odkrili še dva prirejena in za gojenje konoplje opremljena prostora ter več kot 80 sadik, visokih do 80 centimetrov. V podstrešnem delu hiše pa je imel osumljeni poseben prostor, namenjen sušenju konoplje. Tam so policisti našli dobrih 900 gramov posušenih delov konoplje in okoli 800 gramov posušene in za prodajo že zapakirane konoplje.

Policisti so 28-letnika danes zaradi suma storitve več kaznivih dejanj s področja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom ter s področja prepovedanih drog s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Orožje in strelivo so v več hišnih preiskavah v zadnjih dveh tednih našli in zasegli tudi policisti PU Novo mesto. Med hišnimi preiskavami na območju Novega mesta, Šentjerneja in Žužemberka so pri petih osumljencih našli in zasegli tri puške in pištolo, za katere osumljenci niso imeli ustreznih dovoljenj, ter 737 nabojev različnih kalibrov.

Tudi te osumljene bodo policisti kazensko ovadili oz. bodo uvedli postopke o prekršku zaradi kršitev določil zakona o orožju, so sporočili s PU Novo mesto.