»Odločitev o umiku naših vojakov je bila sprejeta. To bomo naredili. Umaknili bomo naše sile iz Sirije,« je dejal Pompeo na novinarski konferenci z egiptovskim zunanjim ministrom Samehom Šukrijem.

Pred tem se je srečal tudi z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem. Egipt je tretja postaja na njegovi turneji po Bližnjem vzhodu, med katero je že obiskal Jordanijo in nenapovedano tudi Irak.

Pompeo bo imel danes tudi govor na ameriški univerzi v Kairu, v katerem bo predstavil ameriško politiko do Bližnjega vzhoda. Kot je dejal, so ZDA »pozitivna sila« na Bližnjem vzhodu. »Kjer se Amerika umakne, sledi kaos,« je poudaril.

Zatrdil je, da bodo ZDA in njeni zavezniki iz Sirije pregnali vse Irance. Ob tem je bližnjevzhodne države pozval, naj oblikujejo skupno stališče do Teherana.

»Čas je, da se stara rivalstva končajo, zavoljo dobrobiti za regijo,« je dejal Pompeo. ZDA »bodo uporabile diplomacijo in sodelovale z našimi partnerji za izgon zadnjega iranskega škornja« iz Sirije ter okrepile prizadevanja, da bi trpečemu sirskemu ljudstvu prinesli mir in stabilnost.

Cilj njegove turneje, med katero bo obiskal še Bahrajn, Združene arabske emirate, Katar, Savdsko Arabijo, Oman in Kuvajt, je pojasniti zaveznikom v regiji Trumpovo odločitev o ameriškem umiku iz Sirije in jih pozvati, naj se še naprej soočajo z resno grožnjo, ki jo predstavljata Iran in skrajna skupina Islamska država.