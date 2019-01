Organizatorji Zlate lisice tokrat bolje pripravljeni na vremenske razmere

Organizatorji tradicionalne 55. Zlate lisice na Mariborskem Pohorju so danes podpisali sponzorski pogodbi z generalnim pokroviteljem omenjene tekme alpskih smučark za svetovni pokal Zavarovalnico Sava in pokroviteljem veleslalomske tekme Novo KBM. Letošnje tekmovanje bo sicer 1. in 2. februarja, kar je nekoliko pozneje kot običajno.