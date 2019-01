Ralph ruši internet: Razbijač Ralph 2 (Phil Johnston in Rich Moore, 2018) Junaka arkadnih iger Ralph in Vanellope von Schweetz, ki ji grozi, da bo ostala brez svoje videoigre, pristaneta v svetu interneta, ki pa se po prvotnem navdušenju izkaže za kraj, poln pasti in negativnih izkušenj. Še ena animirana uspešnica studia Pixar prinaša vse, česar smo od Pixarja vajeni, kar pomeni, da bo s svojim humorjem zadovoljila tudi odrasle, je pa v nasprotju s predhodnikom tudi dober poduk otrokom, kako nevaren je lahko splet in kako sovražni so lahko komentarji na družbenih omrežjih. Animirana klasika z aktualno zgodbo, vredna ogleda. (Kolosej)

Prijatelja za vedno (Neil Burger, 2018) Pred šestimi leti je gledalce očarala francoska komedija Prijatelja, Američani pa niso dolgo čakali z remakom, ki je povsem nepotreben. Komedija o paraliziranem bogatašu in njegovem revnem skrbniku, ki sta si različna kot noč in dan, je eden tistih filmov, ob katerih se nasmejete, hkrati pa potočite tudi kakšno solzo. A če kaj, je to predvsem film za ljubitelje Bryana Cranstona, komika Kevina Hearta ali Nicole Kidman, ki v njem igrajo glavne vloge, medtem ko tistim, ki dajejo prednost drugim stvarem, svetujemo, naj si raje ogledajo original. (Kolosej)

Dvojna življenja (Olivier Assayas, 2018) Režiser Osebne stilistke in Oblakov nad Sils Mario, ki se rad osredotoča na osebne odnos, v katerih meša profesionalno in zasebno življenje, tokrat zapleta in razpleta skrite in neskrite vezi med paroma. Alain je šef založbe, njegova žena Séléna uspešna televizijska igralka, prijatelja Léonard in Valérie pa pisatelj in politična svetovalka. Ko Alain Léonardu zavrne njegovo najnovejšo knjigo, odnosi postanejo napeti, k temu pa ne pripomore niti njihovo skakanje čez plot, a kot pravi francoski intelektualci, ki radi razpravljajo o različnih družbenih in kulturnih temah, znajo iti tudi čez to. (Kinodvor)

Rokoborec (Darren Aronofsky, 2008) V soboto si lahko v Slovenski kinoteki ogledate odlično dramo, zgodbo Randyja Robinsona - The Rama, zvezdnika profesionalne rokoborbe iz osemdesetih, ki mu tudi dvajset let kasneje ne preostane drugega kot do konca izžeti svoje utrujeno, postarano telo. Pod brezkompromisen portret ameriške rokoborbe se je podpisal režiser Darren Aronofsky (Črni labod, Rekvijem za sanje), v ospredju pa je zagotovo tudi takratni povratek Mickeyja Rourka, ki si je za glavno vlogo prislužil nominacijo za oskarja. Nominacija za stransko vlogo ni ušla niti Marisi Tomei. (Slovenska kinoteka)