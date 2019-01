Če bi predsedujoča okrožna sodnica Andreja Lukeš dočakala podatke, ki jih je terjala od Mestne občine Maribor, bi sodni postopek zoper obtoženega Andreja Fištravca in Marka Žulo bržkone doživel konec dokaznega postopka in prešel v sklepno besedo strank. Ker pa sodnica želi vedeti, koliko občinskih zaposlenih je bilo v času Fištravčevega županovanja premeščenih v višji plačilni razred zaradi domnevno povečanega obsega dela, bo konec meseca opravila še en kratek narok za glavno obravnavo.

Bivši župan Maribora je danes sam sedel na zatožno klop. Soobtoženi nekdanji direktor občinske uprave Marko Žula, zdaj zaposlen v Domu upokojencev Ptuj, se namreč ni uspel pravočasno vrniti s službene poti v Srbijo. V njegovi odsotnosti je sodišče zaslišalo Marka Kovačiča, najbolj vplivnega Fištravčevega sodelavca na občini. »Župan v senci« je branil občinski zaposlitvi, zaradi katerih okrožna tožilka Katja Arnuš obtoženima očita tri kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja.

Obtožnica se nanaša na sporni zaposlitvi Igorja Petelina in Patricije Jankovič v letih 2013 in 2014. Po prepričanju tožilke sta Fištravec in Žula v sostorilstvu omenjenima pridobila nepremoženjsko korist, saj naj bi ju v nasprotju s predpisi zaposlila na občinski delovni mesti, na katerih sploh nista opravljala predvidenega dela. Dejansko naj bi oba službovala v kabinetu župana. Kaznivo naj bi bilo tudi to, da sta Petelinu uredila še sklenitev podjemne pogodbe za opravljanje dela, ki ga je opravljal že sicer v okviru zaposlitve.

Fištravec in Žula sta v svojih zagovorih vztrajala, da sta nedolžna. Trdita, da sta ob sebi potrebovala zaupanja vredna strokovnjaka, ki bi zagotovila učinkovitejše delo mestne uprave. Isto je trdil tudi Kovačič, ki je na občini več kot štiri leta služil na podlagi podjemnih pogodb. »Zaposliti se nisem želel zaradi poslovnih težav mojih podjetij,« je sodnici razložil Kovačič, ki je v drugem sodnem postopku obtožen goljufije.

Niso zaupali občinskim uslužbencem Po njegovih besedah je bila občina po odstopu Franca Kanglerja v večmesečni blokadi, nova ekipa pa je zatem želela postaviti nove usmeritve in izpolniti zastavljene cilje. Zato so ob sebi potrebovali ljudi, ki jim zaupajo. »Z obstoječimi zaposlenimi ne moreš v roku šestih mesecev vzpostaviti zaupanja. Seveda se ti ponujajo vsi, a ti najprej rabiš nekoga, ki ni del tega sistema.« Skratka nekoga, kot sta bila Petelin in Jankovičeva. »Gospod Petelin je gospodarstvenik, občini pa je želel pomagati,« je razložila priča. »Bil je zelo zagnan, opravil je veliko delo, brez njegove podpore urad za gospodarstvo ne bi mogel izpolniti svojih obveznosti.« Zagovarjal je tudi zaposlitev Jankovičeve, ki je po njegovih besedah v kabinetu župana delala na področju prava in pridobivanja evropskih sredstev. »Cilj je bila stabilizacija sistema,« je trdil Kovačič.