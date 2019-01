Nicolas Derely si je med smučanjem s svojo družino v Franciji poškodoval koleno. Povedal je, da je bila sama sreča, da je imel pri sebi »štiri palice in 4G«, da je lahko poklical službo za nujne primere, poroča Global News.

Video reševanja, ki je bil kasneje objavljen na twitterju, kaže neverjetno natančnost pilota, ki je prednji del helikopterja usmeril po strmem pobočju navzdol. Videti je bilo, kot da je nosilec helikopterja skoraj v snegu, ogroženi pa so bili tudi njegovi rotorji. Manever, ki ga imenujejo »skate support«, po mnenju pilota ni nič posebnega, saj ga večkrat izvajajo. Smučarja so uspešno rešili iz snega in ga odpeljali v bolnišnico.

Pilot flies within inches of mountainside to rescue injured French skier.



I've seen helicopter pilots do amazing things, but this one takes first place.

