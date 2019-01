Amsterdam so novembra 2017 izbrali za novi sedeže Eme, v nizozemski metropoli, ki je tedaj na glasovanju s tesno večino premagala Milano, pa so v sredo izvršnega direktorja Guida Rasija pričakali z rdečo preprogo. V znak dobrodošlice v novem »domu« mu je nizozemski minister za zdravje Bruno Bruins podaril par za Nizozemsko tipičnih lesenih cokel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za Nizozemsko je pridobitev sedeža Eme več kot dobrodošla. Selitev zaposlenih in njihovih svojcev v državo in po pričakovanjih približno 36.000 poslovnih obiskov letno bo namreč pozitivno vplivala na rast nizozemskega gospodarstva.

Okoli 900 zaposlenih v Emi bo do dokončanja nove stavbe delalo v začasnih prostorih v 11-nadstropnem poslopju blizu glavne železniške postaje v Amsterdamu. Agencija, ki je pristojna za kakovost in varnost zdravil za ljudi in živali v EU, je pred tem od leta 1995 dalje delovala v prostorih v poslovnem okrožju Canary Wharf v Londonu.

Zaradi dejstva, da t. i. severne Benetke prostorov za Emo niso dokončale pravočasno, je sicer Italija sprožila pravne postopke, dvome so izrazili tudi nekateri predstavniki politike in stroke.