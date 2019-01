Prenova vključuje celovito prenovo hotela Haliaetum ter depandanse Sirena s povečanjem števila ležišč v obeh objektih, celovito prenovo notranjega bazena in vodnega tobogana v hotelu Haliaetum kot tudi prenovo restavracije Bistro ter delno prenovo glavne restavracije San Simon, so v podjetju zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Po terminskem načrtu bo prva izvedbena faza obnovitvenih del potekala v namestitvenem delu hotela z bazenom in depandansi ter bo predvidoma zaključena do konca marca, preostala dela v glavno in restavracijo Bistro ter tobogan pa do sredine aprila. Izvajalec investicije je podjetje Active Design, vrednost investicije pa znaša 1,8 milijona evrov.

Kot napovedujejo v Hotelskih nepremičninah, bodo s prenovljenimi sobami in posodobljeno ponudbo dvignili udobje in kakovost bivanja ter s tem konkurenčnost hotelskega resorta na počitniškem segmentu domačega in mednarodnega trga. Lastnik posledično pričakuje višjo zasedenost hotela in dodano tržno vrednost na bivanje gosta.

Družbo Hotelske nepremičnine sta ustanovili Kapitalska družba (Kad) in Modra zavarovalnica ob prevzemu turističnega kompleksa San Simon Resort od Hotelov Bernardin konec lanskega leta. Prodaja San Simon resorta je bila del aktivnosti finančnega prestrukturiranja Hotelov Bernardin, ki pa ostajajo še naprej v Izoli. Kad in Modra zavarovalnica bosta namreč delovala kot upravljavca nepremičnin na resortu, hotelsko in gostinsko dejavnost pa bodo še naprej opravljali Hoteli Bernardin.