Napad je bil prvi napad v Evropi, povezan s skrajno skupino Islamska država (IS), navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Danes 33-leti Mehdi Nemmouche je obtožen, da je 24. maja 2014 v Judovskem muzeju ustrelil par iz Izraela, Francozinjo in Belgijca. Šest dni po napadu so ga prijeli na jugu Francije. Kasneje so ga francoski organi izročili Belgiji. Ob aretaciji je imel pri sebi med drugim kalašnikovko, ki je bila ovita v zastavo IS. Po navedbah preiskovalcev je bil pred tem kot džihadistitčni borec dejaven v Siriji. Na zatožni klopi se je poleg Nemmouchea znašel tudi 30-letni Nacer Bendrer, ki je obtožen sostorilstva pri napadu.

Sodni proces se je danes začel s predstavitvijo obeh obtoženih, nato naj bi prebrali 184 strani dolgo obtožnico, kar naj bi potekalo danes in v petek. Po napovedih naj bi sodni proces trajal od šest do osem tednov.

Po napadu na Judovski muzej v Bruslju je Islamska država prevzela odgovornost za več napadov v Evropi, vključno z vrsto napadov v Franciji in Belgiji, ki so v letih 2015 in 2016 zahtevali več kot 260 smrtnih žrtev.