Kot je Clark pojasnil za radio BBC, bi v primeru brexita brez dogovora trgovanje Združenega kraljestva z njegovimi najtesnejšimi partnerji potekalo po najosnovnejših pravilih. Veljala bi pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki so manj ugodna od sedanjih pravil enotnega trga, v skladu z njimi pa bi med Združenim kraljestvom in članicami unije morali uvesti carine. Da bo Velika Britanija iz EU izstopila brez dogovora z Brusljem, je vse verjetneje, saj za zdaj ne kaže, da bodo britanski poslanci podprli dogovor, ki ga je vlada novembra dosegla z EU.

Spodnji dom britanskega parlamenta bo o dogovoru glasoval v torek, poleg opozicije pa mu nasprotujejo tudi ulstrski unionisti in znatno število konservativcev. Glavni kamen spotike je varovalo, s katerim bi se izognili nadzoru na meji na irskem otoku. Premierka Theresa May je sicer v sredo poslancem povedala, da pričakuje še dodatna pojasnila evropskih kolegov o spornem varovalu. Poslanci pa so premierki sporočili, da v primeru zavrnitve dogovora v parlamentu od vlade v treh dneh pričakujejo alternativni načrt. »Prepričan sem, da moramo zdaj stopiti skupaj, ukrepati moramo, da se izognemo brexitu brez dogovora,« je dejal Clark in ocenil, da ta možnost večini poslancev ne bi ustrezala. Poslance je zato pozval, naj »pustijo razlike ob strani«. »Delovati moramo v skladu s tem, po čemer slovimo v svetu - pragmatično in zanesljivo,« je poudaril.

Možnost brexita brez dogovora pa ne skrbi le London in Bruselj, temveč tudi druge pomembne britanske trgovinske partnerice, med njimi Japonsko. Na Otok zato danes prihaja na obisk japonski premier Shinzo Abe, ki se je o tem v sredo pogovarjal tudi z nizozemskim kolegom Markom Ruttejem. Ta je po poročanju AFP po pogovorih v Rotterdamu zatrdil, da Japonska in članice unije »zelo trdo delajo«, da bi se izognile brexitu brez dogovora.