Gre za najpočasnejšo rast po septembru 2016, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po mnenju analitikov pa je počasnejša rast posledica padca povpraševanja. Napeti trgovinski odnosi z ZDA že negativno vplivajo na kitajsko gospodarstvo, prejšnji teden objavljeni podatki pa so pokazali, da je kitajski predelovalni sektor decembra zabeležil prvi padec v več kot dveh letih.

Ameriški in kitajski pogajalci so se sicer ta teden srečali na trgovinskih pogovorih v Pekingu, vendar pa konkretnih informacij po srečanju o morebitnem napredku niso podali. Kitajci so po treh dneh pogajanj ocenili le, da »so ustvarili podlago za rešitev nesoglasij«.

Ameriški predsednik Donald Trump se je v trgovinsko vojno s Kitajsko zapletel lani zaradi po njegovem mnenju nepoštenih kitajskih trgovinskih praks. Državi sta si medsebojno naprtili visoke carine na več kot 300 milijard dolarjev vredno blago. Konflikt je začel spodkopavati dobičke podjetij in zamajal finančne trge.

Če dogovora med ZDA in Kitajsko - največjima svetovnima gospodarstvoma - ne bo, se bodo dodatne ameriške carine na za 200 milijard dolarjev kitajskega blaga 2. marca zvišale z 10 na 25 odstotkov.