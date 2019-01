Obdolženi je na konzulate in veleposlaništva v Melbournu, Canberri in Sydneyju poslal skupno 38 paketov, od tega so jih doslej našli 29. V paketih so bile substance, katerih natančno sestavo morajo še ugotoviti s forenzičnimi testi, so pa izvirale z doma obtoženega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obtoženega so prejeli dan potem, ko so diplomatska predstavništva v Canberri in Melbournu, med njimi Indije, Pakistana, Francije in Švice, prejela sumljive pošiljke, zaradi česar so jih morali evakuirati in zapreti. V ponedeljek so morali za več kot uro evakuirati argentinski konzulat v Sydneyu, ker so prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom, za katero se je kasneje izkazalo, da je nenevarna.

Avstralska policija je ob tem še sporočila, da ni bilo nobene nevarnosti za splošno javnost.