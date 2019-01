Zaradi stavke varnostnega osebja na omenjenih letališčih so tako odpovedali več kot pol od skupaj predvidenih 1050 letov, poroča nemška tiskovna agencija.

Z düsseldorfskega letališča, ki je tretje največje v državi, so sporočili, da so morali odpovedati 370 od načrtovanih 580 današnjih letov. Na letališču Köln Bonn pa so odpovedali 131 od skoraj 200 letov, so za dpa povedali v sindikatu Verdi.

Po po poročanju dpa se je stavka začela ob 3. uri in bo trajala do polnoči.

Sindikat Verdi zastopa 23.000 zaposlenih v varnostnih službah, s stavkami pa zahtevajo povišico. Želijo si plačila 20 evrov na uro, medtem ko trenutno varnostno osebje zasluži med 17 in 18 evrov na uro. Delodajalsko združenje BDLS ponuja povišico med dvema in osmimi odstotki.

Opozorilno stavko so v ponedeljek izkusili že na berlinskih letališčih Schönefeld in Tegel, kjer so odpovedali okoli 50 letov. Naslednji krog pogajanj med Verdijem in BDLS je predviden za 23. januar.