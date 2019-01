Kot je pojasnila predsednica ZPS Breda Kutin, gre za prvo kampanjo skupinskega nakupa, podobno kot pri že izvedenih akcijah skupinske zamenjave ponudnika električne energije in plina pa želijo zbrati čim več zainteresiranih posameznikov, ki potrebujejo klimatsko napravo.

Prijave že sprejemajo Akciji se lahko pridružijo vsi potrošniki, ne le člani ZPS. Prijave so možne na spletni strani www.skupinskinakupzps.si, zainteresirani bodo v drugi polovici februarja preko elektronske pošte dobili nezavezujočo ponudbo. Registrirani potrošnik bo nakup opravil z enoznačno identifikacijo neposredno pri izbranem ponudniku, a bo to lahko storil le do 21. aprila. Po tem datumu se namreč skupinski nakup zaključi.

Ugoden in varen nakup ZPS želi potrošnikom z akcijo ponuditi možnost ugodnega in varnega nakupa kakovostnih in učinkovitih klimatskih naprav z zunanjim in notranjim delom, je pojasnila Kutinova in dodala, da je pri tem vključena tudi montaža naprave znotraj meja Slovenije. »Verjamemo, da tak preudaren nakup lahko veliko prinese potrošnikom,« je poudarila predsednica ZPS in spomnila, da zveza ne prodaja naprav, ampak poskuša čim več iztržiti za potrošnika.