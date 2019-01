Lastnika zgradbe sta Investicijski svet Abu Dabija in newyorški projektant Tishman Speyer. Pogodbo za prodajo stolpnice, v kateri so pisarne in ki ni odprta za javne oglede, sta predala nepremičninskemu podjetju CBRE.

Investicijski svet Abu Dabija je leta 2008 za 90-odstotni delež stolpnice, ki jo arhitekti ocenjujejo kot eno najlepših v mestu, če že ne najlepšo, plačal 800 milijonov dolarjev. Prodajna cena ni znana.

Stolpnica je bila uvodoma do leta 1953 sedež avtomobilskega podjetja Chrysler. Tedanji glavni izvršni direktor podjetja Walter Chrysler je želel zgraditi najvišjo zgradbo na svetu, kar mu je za kratek čas tudi uspelo.

Leta 1930 dokončana zgradba do vrha antene meri 319 metrov. Maja 1931 pa je bil dokončan še višji Empire State Bulding, ki do vrha antene meri 443 metre. Empire State Building je danes šele 28. najvišja zgradba na svetu in 6. najvišja v ZDA.