Dallas je slavil 104:94, Dončić pa je četrtič v karieri dosegel ali presegel mejo 30 točk. Za osebnih rekordom je zaostal štiri točke. Ob tem je zbral še šest skokov, pet podaj ter tri ukradene žoge. Iz igre je metal 8:14, trojke 4:9, imel pa je na voljo zanj rekordnih 16 prostih metov, od katerih jih je zadel deset.

Dončić je bil osrednja figura v vseh pogledih. Ne le, da je bil najboljši strelec tekme, najbolj atraktiven – ameriški poročevalci s tekme pišejo, da ne trenutke celo preveč, zasenčil je tudi prvega zvezdnika letošnjega nabora. Deandre Ayton je dosegel le šest točk in zbral pet skokov ter po koncu tekme povedal: »Danes sem bil jaz gnilo jajce. Ne bom se opravičeval, priznam pa, da sem igral zelo slabo.«

Na drugi strani so o Dončiću zlagali hvalnice. Sedmič v zgodovini je tako mlad igralec končal tekmo s takšnimi številkami; edina dva prej sta bila LeBron James in Kevin Durant, so zapisali Američani.

»Ta tip bo nekega dne končal v hiši slavnih. To sem že večkrat povedal in ni me strah ponoviti,« je govoril komentator v televizijskem prenosu, trener Phoenix Suns Igor Kokoškov pa je dodal: »Je zelo vsestranski. Rad razigrava soigralce. Je igralec, ki organizira napade in hkrati zadeva, ob tem pa je tudi v obrambi vedno boljši.«

Sedemnajst točk je za Dallas dosegel Harrison Barnes, pri zasedbi bivšega selektorja Slovenije Igorja Kokoškova pa je največ točk zbral T.J. Warren - 20.

Za Dallas je bila to 41. tekma v sezoni, kar pomeni, da je za njim točno polovica rednega dela. Z izkupičkom 19-22 zaseda predzadnje mesto na zahodu - slabši je le Phoenix z 10:33, do mest, ki vodijo v končnico pa zaostaja zgolj tri zmage.

Mavericks so druga najuspešnejša ekipa zahoda na domačem parketu, kjer so izgubili le štirikrat, in najslabša v ligi, ko gre za gostovanja, saj so na enaindvajsetih tekmah slavili le trikrat. V zadnjih štirinajstih dneh je Dallas odigral devet tekem (4-5), od zadnjih petnajstih pa jih je izgubil enajst.

Naslednjo tekmo bo Dončić igral v noči iz petka na soboto v Minneapolisu.