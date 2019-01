Nova tesna tekma in nov poraz košarkarjev Olimpije. Potem ko so Ljubljančani v 10. krogu Fibine lige prvakov 35 minut bili povsem enakovreden boj s favoriziranim Virtusom v Bologni, jim je v končnici znova popustila zbranost. Igralci trenerja Saše Nikitovića so tako v tretjekakovostnem evropskem tekmovanju zabeležili že šesti zaporedni poraz, v dosedanjih desetih tekmah pa so dosegli zgolj eno zmago, ko so v 4. krogu na kolena spravili belgijski Oostende.

V nasprotju s pričakovanji so košarkarji Olimpije današnji obračun v Bologni začeli izjemno. Od prve minute so stisnili v obrambi, v napadu pa je bil nezaustavljiv Mirza Begić. Sicer je res, da gostitelji v uvodu niso bili pri metu, a je ob tem treba dodati, da jim Ljubljančani niso dovolili odprtih pogledov proti košu, posledica tega pa so bili neuspeli poizkusi Virtusa. Po odhodu Begića na klop je voz pri Olimpiji naprej vlekel mladi Luka Šamanić, zato je prednost zmajev rasla. Napetost pri domačih navijačih se je začela stopnjevati, ko pa je Roko Badžim sredi druge četrtine zadel za tri točke in prednost 14 točk, se je sem ter tja zaslišal tudi kakšen žvižg. Gostom je šlo v tistem trenutku vse kot po maslu in edino, kar je Virtusu še preostalo, je bilo agresivno pokrivanje po celotnem igrišču. A ravno s tem so zadeli v polno. Ker v moštvu zmajev pravega organizatorja igre ni in vodstvo kluba po odhodu Scottieja Reynoldsa te težave ni odpravilo z ustrezno menjavo, so se začele vrstiti napake in izgubljene žoge. Igralci trenerja Saše Nikitovića so v pičlih treh minutah zapravili vse, kar so do tedaj gradili, saj jih je nasprotnik z delnim izidom 12:0 ujel. Olimpija je nato sicer nalet italijanskega moštva ustavila in ni dopustila, da bi jo prehitelo, a je na glavni odmor odšla s prednostjo pičlih štirih točk.

Virtus v drugi polčas ni krenil tako slabo, kot je v prvega, in Ljubljančanom tako ni dopustil, da bi si znova priigrali višjo razliko. Ne ena ne druga obramba v tem delu igre nista bili razpoloženi, zato so se koši na eni in drugi strani vrstili kot po tekočem traku. Ker je bilo podobno tudi v četrti četrtini, so o zmagovalcu odločale zadnje minute, v katerih pa so Olimpijini košarkarji kot po pravilu povsem popustili, a imeli vseeno ob zaostanku za dve točki deset sekund za zadnji napad, v katerem pa je Šamanić prelahko izgubil žogo in presenečenje je splavalo po vodi.

Fibina liga prvakov, drugi izidi 10. kroga v skupini D: Neptunas – Oostende 77:79, Promitheas – Bayreuth 95:83 (Hrovat 7 za Bayreuth), že odigrano: Strasbourg – Bešiktaš 64:69.

Fibina liga prvakov, skupina D 1. Virtus 10 2 862:771 18 2. Promitheas 10 7 3 832:810 17 3. Strasbourg 10 6 4 763:744 16 4. Bešiktas 10 5 5 761:774 15 5. Oostende 10 5 5753:808 15 6. Bayreuth 10 4 6 784:763 14 7. Neptunas 10 4 6 829:834 14 8. Olimpija 10 1 9 760:840 11