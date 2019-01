Saga z zidom se nadaljuje

Torkov televizijski nastop ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v katerem je zagovarjal svoje trmoglavljenje s postavljanjem zidu na meji z Mehiko, je postregel le z njegovimi že znanimi argumenti, izognil pa se je tudi uresničitvi nedavne grožnje o uvedbi izrednega stanja na meji. Tudi televizijska odgovora vodij demokratov v obeh domovih kongresa Nancy Pelosi in Charlesa Schumerja sta Američanom postregla samo z ugotavljanjem, da je zid Trumpova kaprica in nepotreben strošek za davkoplačevalce. Trumpu nenaklonjeni mediji pa so dodali še statistiko, po kateri južna ameriška meja ni glavna žila za ilegalne prebežnike in vnos mamil v ZDA. Trumpovo izsiljevanje denarja za zid se tako nadaljuje z blokado financiranja vlade, ki pa vzbuja nejevoljo tudi med republikanskimi poslanci. Trije njihovi senatorji so že namignili, da bodo podprli demokrate pri sprejemanju zakona o deblokadi, a ima Trump za svoj zid še en vir, namreč vojaški proračun, če razglasi izredno stanje na južni meji.