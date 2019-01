Slovenske odbojkarice so v šestem krogu kvalifikacij na gostovanju pri Izraelu zmagale s 3:0 (17, 12, 23) in dosegle še četrto zmago. S tem so potrdile drugo mesto v skupini A in se po letu 2015 še drugič uvrstile na evropsko prvenstvo, ki bo od 23. avgusta do 8. septembra potekalo v Turčiji, na Poljskem, Slovaškem in Madžarskem.

Slovenkam je za uvrstitev na prvenstvo zadostoval že en osvojeni niz oziroma 38 doseženih točk. Nalogo so opravile z odliko, saj so vprašanje potnika na turnir najboljših reprezentanc stare celine razrešile že po uvodnem nizu. V njem so najprej s petimi doseženimi zaporednimi točkami zaostanek spremenile v vodstvo (9:7), v naslednjih minutah pa si priigrale prvo občutno prednost in povedle s 15:9. Čeprav so imele Izraelke priložnost, da se približajo na le točko zaostanka, pa je niso izkoristile. V nadaljevanju je Slovenija znova zaigrala bolje in si na servis Saše Planinšek priigrala neulovljivo prednost in kar devet zaključnih žog. Točko za osvojeni niz in tudi nastop na EP je dosegla članica aktualnih prvakinj iz Maribora Anita Sobočan.

Slovenke so sicer pred dvobojem zatrjevale, da proti tekmicam cilj ne bo le uvrstitev na prvenstvo, temveč so v Izrael prišle po zmago. Obljube niso snedle, čeprav jim ni bilo treba več igrati na vso moč. V drugem nizu so zaigrale še bolje in povsem nadigrale nasprotnice, ki jim ni šlo prav nič od rok. Ko je Slovenija dosegla svojo deseto točko, je že vodila za osem, njena prednost pa je nato le še rasla in se ustavila po asu Ize Mlakar za 25:12.

Izraelke več kot očitno niso bile dorasel tekmec varovankam selektorja Alessandra Chiappinija. Tretji niz je bil tako pričakovano tudi zadnji, čeprav daleč najbolj izenačen in zanimiv. Slovenke so namreč nasprotnice lovile kar dve tretjini seta, prvič pa povedle po sedemnajsti doseženi točki. V končnici so ostale zbrane in se po bloku Tine Grudina veselile zaslužene zmage.

Najučinkovitejša igralka tekme je bila sicer s 13 točkami Saša Planinšec, Lana Ščuka in Mlakarjeva, ki nista igrali vso tekmo, pa sta jih zbrali po devet.

Končni vrstni red skupine A: Belgija 18, Slovenija 12, Izrael 6, Islandija 0.

Izrael – Slovenija 0:3 (-17, -12, -23) Športna palača Metrowest, gledalcev 650, sodnika: Kandemir (Turčija), Simbari (Italija). Izrael: Velikiy 10, Kopilovitch, Stein, Sokolov 1, Peham, Jaloba 1, Devash 4, Goffer, Malik 7, Siriha, Zilberman, Chodorov 2, Marmen, Saada 9, selektor: Cuccarini. Slovenija: Mori 3, Grudina 10, Vovk 3, Zdovc Sporer, Mikl, Mlakar 9, Najdič 3, Pintar, Sobočan 7, Ščuka 9, Eržen 4, Dobaj, Planinšec 13, Hutinski, selektor: Chiappini.