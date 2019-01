Kot so zapisali pri založbi, je v scenarijih mogoče natančno slediti Hanekejevemu načinu dela in njegovemu obrtnemu znanju. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa so v knjigi objavljeni scenariji 13 filmov.

Haneke, ki je leta 2013 za film Ljubezen prejel oskarja za najboljši tujejezični film, je sicer po pisanju dpa poznan po svojem rokopisu, ki je preprost in brez okraskov.

Leta 1942 v Münchnu rojenega Hanekeja so že v srednješolskih letih zanimali klasična glasba, filozofija in film. Ker mu ni uspelo priti na igralsko šolo in ker se mu tudi želja, da bi postal koncertni pianist, ni uresničila, je na dunajski univerzi vpisal študij psihologije, filozofije in teatrologije, ki pa ga ni končal.