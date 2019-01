V Mestni občini Velenje sicer od leta 2014 poteka projekt Donirana hrana, katerega glavni namen je prevzem in predaja hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače trgovci ob koncu dneva zavrgli in uničili.

Hrano v Velenju donirajo večji trgovski centri, prevzem hrane pa poteka vsak dan po obratovalnem času trgovin, tudi med vikendi in prazniki.

Krovno projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v Velenju pa prevzem hrane organizirajo prostovoljci, ki vsak večer podarjeno hrano dostavijo v zbiralnico v Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer jo primerno shranijo do jutra.

Zjutraj hrano izmenično prevzamejo prostovoljci Društva upokojencev Velenje, Društva Invalid Konovo in Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje. Ti hrano na osnovi urejenih seznamov razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Ker je projekt Donirana hrana med občankami in občani Velenja dobro sprejet, ga bodo prostovoljci velenjskih organizacij izvajali tudi v prihodnje.