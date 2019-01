»Več kot 30.000 notranje razseljenih ljudi je v zadnjih tednih prispelo v Maiduguri, predvsem iz Bage,« je dejal humanitarni koordinator ZN v Nigeriji Edward Kallon.

Konec decembra so skrajneži napadli vojaški oporišči v mestu Baga ob Čadskem jezeru, kar je sprožilo nove spopade. »Posledice najnovejših spopadov so za civilno prebivalstvo uničujoče in so sprožili humanitarno tragedijo,« je dodal Kallon.

Pribežnike so namestili v že tako prenapolnjena taborišča v mestih Maiduguri in Monguno. Kallon sicer ni mogel oceniti, koliko ljudi je zbežalo v mesto Monguno.

Boko Haram poskuša že od leta 2009 s silo vzpostaviti islamsko državo na severovzhodu Nigerije. V nasilju je bilo do zdaj ubitih najmanj 20.000 ljudi, več kot dva milijona je razseljenih.