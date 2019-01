Festival zvončkov se bo začel v petek, 1. marca, in bo trajal tri dni. Na prvi festivalski dan se bosta v botaničnem vrtu zvrstili predstavitvi botanične ilustracije navadnega malega zvončka in zbirke varietet navadnega malega zvončka, ki jih hranijo v ljubljanskem vrtu. Ta dan pripravljajo tudi delavnico botanične ilustracije za odrasle in delavnico Prtiček z zvončki za otroke, obiskovalci pa bodo lahko prisluhnili tudi predavanju gostujočega predavatelja Davida MacLennana, ki ima največjo zbirko sort zvončkov v Angliji.

Tudi na drugi festivalski dan bodo obiskovalci lahko prisluhnili angleškemu zbiratelju, sledilo mu bo predavanje dr. Jasne Paradiž, potem pa si bodo obiskovalci lahko ogledali zbirko varietet navadnega malega zvončka, se udeležili vodenja po botaničnem vrtu ali otroke vključili v delavnico Spoznajmo zvončke. Predstavitev zbirke in voden ogled bodo organizatorji ponovili tudi na zadnji dan festivala, nedeljskemu programu pa bodo dodali še otroško delavnico Zvončki v pravljicah. Vse tri dni bo v botaničnem vrtu potekala tudi prodajna razstava.