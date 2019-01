Potem ko je novi okoljski minister Jure Leben ob nedavnem obisku Jernejevega kanala napovedal nekaj več odločnosti pri reševanju največje okoljske sramote v občini Piran, so z direkcije za vode včeraj za naš časopis sporočili, da bodo predvidoma v torek začeli iz kanala odstranjevati potopljena in zapuščena plovila.

Lastnikom 16 odsluženih in potopljenih plovil je direkcija do konca minulega leta odmerila čas, da sami odstranijo ostanke bark, jadrnic in čolnov.

»Do izteka roka je bilo iz Jernejevega kanala odstranjeno eno od šestnajstih opuščenih plovil. Poskus odstranitve drugega lastniku ni uspel, razlogi nam niso znani,« so sporočili z direkcije. Preostale bo, kot rečeno, v torek začela odstranjevati direkcija oziroma vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, ki izvaja javno službo čiščenja celinskih voda. Rešen je tudi zaplet, kam izvlečene barke in čolne odpeljati, saj pri nas nimamo odlagališča, kjer bi lahko poskrbeli za razgradnjo plovil. Direkcija je zato poiskala možnosti odvoza plovil v tujino.

»Uvozno dovoljenje za prevzem odpadkov iz Avstrije je prispelo včeraj. Odpadna plovila bodo odpeljana na odlagališče v bližini Gradca,« so včeraj sporočili zadnjo novico z direkcije. Okvirni stroški odstranitve zapuščenih plovil so ocenjeni na 100.000 evrov, krila jih bo država. Leben je pred časom napovedal, da bo kasneje država povračilo stroškov zahtevala od znanih lastnikov plovil.

Problem z dolgo brado

»Sveta Lucija, pomagaj, država je slepa in gluha za nas,« so že pred desetimi leti krajani Seče odgovorne prosili, naj se zganejo in rešijo krajinski park, ki je vse bolj spominjal na Teksas. Država se je k reševanju problema zavezala že leta 2003, a leta so tekla brez rešitev. Problem so si podajale občina, država, inšpekcije in direkcije in bolj kot rešitve iskale izgovore, zakaj sramote sredi zaščitenega krajinskega parka in Nature 2000 ne more očistiti nihče. Občini Piran je uspelo odstraniti navlako in plovila, ki so se nabrala na kopnem, potopljeni čolni v vodi pa so ostali. Danes je v kanalu še okoli 300 plovil. Privezana so nelegalno, mnoga so potopljena, razbita, poškodovani so pomoli. »Skrajni čas je, da se ta sramota reši. Tukaj bi lahko bila krasna sprehajalna pot. Turisti so zgroženi, ne morejo si predstavljati, da je lahko ta nesnaga tu, a to je naša realnost,« pravi Denis Fakin, predsednik krajevne skupnosti Sečovlje, in srčno upa, da se bodo obljube novega okoljskega ministra uresničile. Kot ponovno izvoljeni svetnik piranske občine zatrjuje, da bo tudi sam pristojne na sramoto opozarjal na vsakem koraku.