Za ljubljanska javna podjetja, ki so združena v Javni holding Ljubljana, leto 2018 z vidika poslovnih rezultatov ni bilo najbolj uspešno, kažejo prve ocene za minulo leto. Čeprav so v javnih podjetjih pred začetkom leta 2018 pričakovali, da bodo prav vsa leto sklenila v zelenih številkah, je to na koncu uspelo le Energetiki Ljubljana in Vodovodu - Kanalizaciji, vendar so tudi ocene njunega poslovanja ob koncu leta nižje, kot so pričakovali.

Energetika je po ocenah poslovanja leto 2018 končala z dobrimi 90.500 evri dobička, Vodovod - Kanalizacija pa s 15.500 evri. Krovna družba Javni holding Ljubljana naj bi leto 2018 sklenila s 3,38 milijona evrov dobička. Bistveno slabši rezultat sta imeli javni podjetji Snaga in Ljubljanski potniški promet.

Če je poslovni načrt iz decembra 2017 predvideval, da bo Snaga minulo leto sklenila s 4000, Ljubljanski potniški promet pa z 28.000 evri dobička, prve ocene kažejo povsem drugačne rezultate. Snaga naj bi leto 2018 zaključila z izgubo v višini 5,7 milijona evrov, Ljubljanski potniški promet pa naj bi pridelal kar 6,8 milijona evrov izgube. Iz poročila s seje družbenikov javnega holdinga ni razvidno, kaj je vzrok za tako slabe rezultate v omenjenih javnih podjetjih.

Letos naj ne bi bilo izgub Snaga ima sicer že od vključno leta 2016 naprej izgube, ki pa se iz leta v leto povečujejo. Leta 2016 je bila izguba dobra dva milijona, leto pozneje pa že dobre štiri milijone evrov. Bolj presenetljivo je poslovanje Ljubljanskega potniškega prometa, ki v rdečih številkah leta ni zaključil že od leta 2012. Ne gre spregledati, k pozitivnemu rezultatu preteklih let so izdatno prispevale tudi večmilijonske občinske subvencije za opravljanje gospodarske javne službe javnega prevoza. A po podatkih iz zadnjega rebalansa proračuna za leto 2018 je Ljubljanski potniški promet subvencijo v višini predvidoma 12,16 milijona evrov dobil tudi letos, zato je tako slab rezultat toliko bolj osupljiv. Družbeniki so na seji skupščine potrdili poslovne načrte javnih podjetij za letošnje leto. Vodovod - Kanalizacija naj bi leto 2019 sklenil s 17.900, Energetika z 206.300, Ljubljanski potniški promet s 17.100 in Snaga z 12.300 evri presežka. Za mestne zelence bo občina letos primaknila 10,27 milijona evrov.