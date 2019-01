Žal so se moje slutnje izkazale za pravilne,« je danes predstavnikom občine Straža ter civilne iniciative Zalog - Loke dejal minister za okolje in prostor Jure Leben. Rezultati ponovnega vzorčenja tal, ki ga je Leben naročil takoj po svojem septembrskem obisku nesaniranega pogorišča na območju podjetja Ekosistemi v Zalogu, so namreč pokazali, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno močno onesnažena. Zato so neprimerna za pridelavo rastlin ali rejo živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode. Minister je pristojnemu inšpektoratu naložil prednostno reševanje primera. Tako že tečejo postopki za izbor izvajalca za odstranitev 7500 ton odpadkov s pogorišča, v igri sta dva ponudnika (neuradno sta to novomeški Cerod in krški Kostak). Odpadki naj bi bili po ministrovih besedah odstranjeni do letošnjega poletja.

Pri monitoringu tal so odvzeli šest vzorcev, tudi znotraj pogorišča, onesnaženje pa se je pokazalo pri dveh vzorcih. Najbolj kritična so tla med železnico in cesto, kjer so ugotovili presežene mejne vrednosti kobalta, kadmija, fenolov in mineralnih olj, opozorilne vrednosti bakra, svinca, niklja in kroma, še posebno skrb zbujajoča pa je po Lebnovih besedah presežena kritična vrednost cinka.

»Rezultati kažejo, da je naša odločitev o interventni sanaciji pogorišča pravilna. Žal mi je, da zadeva leto in pol po požaru še ni sanirana,« je dejal in dodal, da je denar za sanacijo, to je 1,6 milijona evrov, zagotovljen, čeprav bo dejanski strošek znan šele po končani sanaciji. »Po odvozu odpadkov bomo skupaj z lokalno skupnostjo pregledali očiščen teren, naredili nove preveritve z monitoringom in zagotovili, da morebitne nove izcedne vode ne bodo odtekale v Krko in na poljedelske površine. Želimo ponovno vzpostaviti normalno, zdravo okolje,« dodaja Leben.