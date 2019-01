Ustavo spreminjati, a veljavno spoštovati, 2.

Ko sem se seznanil z zapisom gospoda Matevža Krivica z zgornjim naslovom (Dnevnik, 8. januarja), sem ugotovil, da sem res storil napako, zato se mu opravičujem, ker sem v svojem ponedeljkovem zapisu z naslovom Zloraba ustavnih institutov – do kdaj? besedno misel iz njegovega zapisa z dne 31. decembra 2018 z naslovom Zakaj želite ustavo brez popravkov?, in sicer da »mora ustava slediti življenju in ne življenje togi, 'za večno' napisani ustavi«, nehote napačno povzel in posledično popačil. Moje iskreno opravičilo.