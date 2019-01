Oglašam se, da si ne bi očital, da sem molčal. Državljankam in državljanom Slovenije javno oglašam, tulim, kričim, da nikoli in nikdar nisem nobene Save ali njene hčere, še manj pa tistih, ki to reč upravljajo, pooblastil, da nam prodajajo rodno grudo in njene naravne zaklade.

Pozivam, rotim državo in odgovorne v njej, da se takemu početju odločno uprejo. Sam več kot rotiti ne morem, samo resignirano lahko spremljam, kako se nam severovzhod Slovenije postopoma in načrtno oddaljuje v neke pretekle čase.

Josip Meden, Ljubljana