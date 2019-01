Ko pa smo prispeli na Ciper, je bilo razočaranje veliko. Niso nas nastanili v hotel Lambousa, temveč v kakšnih 300 metrov oddaljeno depandanso Celebrity, ki pa si ne zasluži več kot dveh zvezdic, lokalnih ali naših, na spletu pa je sploh ni zaznati. Okolica je precej zanemarjena, sama stavba v obliki dolgočasnega 5-nadstropnega bloka stoji tik ob glavni cesti, iz sobe sva imela pogled na neko podrtijo, podobno hišam v Alepu ali v mestu duhov Varoša v Famagusti. Tuš že prvi dan ni normalno deloval, dvakrat so mi popravljali WC-kotliček, ker ni držal vode. Sedenje na razmajani WC-školjki pa je bilo podobno rodeu, ker nikoli nisem vedel, kdaj se bo podrla. Hrano so nam nosili iz hotela Lambousa, vendar s pol manjšo izbiro, kot je bila v hotelski restavraciji, ki nam je bila obljubljena in konec koncev tudi plačana (500 evrov na osebo). Jedilnica v depandansi je bila premajhna in si moral čakati na prost sedež (vseh Palminih gostov nas je bilo 90), mnogo sedežev pa sploh ni imelo naslonjal, temveč za Orient značilne nizke stolčke, kar je onemogočalo normalno sedenje ob hrani.

Mnogi smo že tam opozorili sicer odlični in prijazni vodnici na neprimerno nastanitev in postavljali vprašanja, zakaj nismo nastanjeni v hotelu, ki ima res štiri zvezdice, ali vsaj v ličnih hotelskih apartmajih, lociranih v neposredni mirni bližini hotela, vendar nam odgovora nista znali dati. Zanimivo pa je, da je bil od cele skupine 90 potnikov v tistem pravem lepem štirizvezdičnem hotelu Chateau Lambousa nastanjen en naš potnik, izjemno simpatičen starejši gospod, ki je bil (kakšno naključje!) oče lastnika agencije Palma… Raja, kot bi rekli Turki, pa je bila nastanjena v zanikrni depandansi. Sam hotel Chateau Lambousa je bil sicer več kot pol prazen, prav tako so bili prazni skoraj vsi apartmaji ob hotelu.

Takoj po vrnitvi domov, 5. oktobra 2018, sem po e-pošti na Palmo poslal pritožbo, na katero so mi v šestih dneh najprej kratko odgovorili, da bodo pritožbo preučili, potem pa so bili ignorantsko tiho več kot mesec dni in šele na mojo urgenco 27. novembra poslali odgovor, v katerem so se najprej zlagali, da depandansa Celebrity ustreza kategoriji 4*, kar jim lahko zanika vseh 90 gostov. Pokazali pa so »dobro voljo« in mi zaradi težav z vodo za dve osebi vrnili 28,50 evra, kar naj bi bilo v skladu s tako imenovano frankfurtsko tabelo odškodnin.

Skratka, poslovanje Palme v tem primeru lahko mirno označimo kot čisti »nateg«, ki mi diši celo po namerni goljufiji. Lepših in bolj povednih izrazov za ravnanje Palme ne najdem. Prepotoval sem že precejšen del sveta, jedel in spal po mnogoterih čudnih in nenavadnih objektih, pri katerih pa sem natančno vedel, kaj me čaka in koliko me bo to stalo. Palma pa nam je obljubljala 4*, ki smo jih tudi plačali, dala pa 2*, kar predstavlja nedvomno veliko razliko v ceni. To pa je tisto najhujše, kar zamerimo Palmi – da nas je potegnila za nos in pri tem odlično zaslužila.

Na srečo je odličnih turističnih agencij v Sloveniji veliko in znajo izpolniti svoje obljube. Od zdaj naprej vse Palmine reklame, ki tako ali kako drugače zaidejo v moj poštni nabiralnik, nepregledane takoj pospravim med star papir. In če me bo kdaj kdo vprašal, ali bi še potoval s Palmo, bo moj odgovor jasen: ne, hvala.

Jakob Demšar, Lesce