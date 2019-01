Tik pred novim letom je na Netflix prišla nova epizoda Črnega ogledala z naslovom Bandersnatch. Epizoda pravzaprav ni epizoda, ampak celovečerni film, po svoje pa ne gre niti za film, vsaj ne tipičen. Netflix predstavlja Bandersnatch ločeno od serije, saj bo peta sezona Črnega ogledala sledila nekje v prvi polovici tega leta, Bandersnatch pa je tudi prvi resnejši poskus igranja z interaktivnim filmom, v katerem igralec sam izbira potek zgodbe.

Netflix je interaktivno gledanje preizkušal že v svojih otroških produkcijah Puss in Boots: Trapped in an Epic Tale in Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, Črno ogledalo pa je stopilo na popolnoma drugo raven. Film, za katerega je posnetega več kot pet ur materiala, ima pet različnih koncev, odvisni pa so od naših odločitev. Zgodba omogoča na milijone različnih permutacij, po izračunih revije Variety celo bilijon, ki pa so spet odvisne od odločitev gledalca. Povprečna dolžina gledanja filma je ura in pol, kar je bila tudi dolžina našega gledanja, najdaljša okoli dveh ur in pol, najkrajša pa približno 40 minut. Ima pa gledalec vedno možnost, da se, ko mu je to ponujeno, ne pa ko tako hoče sam, vrne na določeno točko v zgodbi, kjer se z drugačno odločitvijo odpravi tudi na drugačno pot.

Odločitve gledalca, ki so vedno omejene na dve izbiri, na začetku nimajo nobenega vpliva na potek zgodbe. Tako je s prvim primerom, ko glavni junak izbira to, katere kosmiče bo jedel za zajtrk, in drugim primerom, v katerem izbira, katero glasbo bo poslušal. Potem pa se zgodba z vsako odločitvijo lahko bistveno spremeni.

Igra v igri Junak filma je Stefan, amaterski razvijalec videoiger, ki pride v igričarsko podjetje z idejo, da bi razvil videoigro, v kateri bi igralec sam izbiral potek zgodbe, tako kot je sam počel med branjem svojega priljubljenega znanstvenofantastičnega romana. Stefan skratka predlaga to, kar počne gledalec med ogledom filma Bandersnatch, v katerem nastopa Stefan. Zgodba je tako pisana na kožo interaktivnemu načinu gledanja, avtorja serije Črno ogledalo Charlie Brooker in Annabel Jones pa ste se igrala tudi na drugačne načine. V zgodbo sta med drugim vkomponirala znamko Netflix in se igrala z idejo o svobodni volji, v prizore pa uvrstila tudi nekaj referenc na minule epizode Črnega ogledala. Film je režiral David Slade, glavno vlogo v njem pa igra Fionn Whitehead (Dunkirk), ki kot Stefan med razvojem igre ter nešteto možnostmi, ki se odpirajo, začne izgubljati razum, tako kot je razum med pisanjem romana, ki je navdihnil igro, začel izgubljati pisatelj, ki je na koncu umoril svojo ženo. Da se od nešteto možnosti ne bi zmešalo še Brookerju in Annabel Jones, so pri Netflixu razvili posebno orodje za pisanje scenarijev z razvejano zgodbo, piscem pa omogoča, da ustvarjajo zapletene zgodbe z zankami in vrnejo gledalca h glavni zgodbi, ko ta zatava predaleč. In to se, potrjeno iz lastnih izkušenj, po polovici filma zlahka zgodi.