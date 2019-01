Izjemne posameznike in organizacije, ki si lastijo zasluge za dejanja posebnega pomena za blaginjo države, predsednik Republike Slovenije lahko nagradi z zakonsko določenimi odlikovanji. Izbira je pestra, za najpomembnejše pa veljajo srebrni, zlati in običajni častni znak. Prejmejo jih lahko le tisti, ki so sodelovali pri obrambi svobode in uveljavljanju državne suverenosti, torej za zdaj le v zvezi z dejanji, povezanimi z našo osamosvojitvijo. Odlikovanje s častnim znakom je v času svojega predsedovanja ukinil Janez Drnovšek, Borut Pahor pa ga je ponovno uvedel in sprožil mešane javne odzive. Predsednik republike ima na voljo še mnogo drugih priznanj – tu so red za izredne zasluge, običajni, srebrni in zlati red za zasluge pa tudi medalje za hrabra dejanja in zasluge. Podrobnejših zakonskih določil za podeljevanja redov in medalj za zasluge ni; običajno utemeljijo, kako je posameznik ali organizacija doprinesla k blaginji države.

Predsednik Borut Pahor je doslej podelil že 178 uradnih državnih odlikovanj, njegov predhodnik Danilo Türk v enem mandatu 129, Janez Drnovšek nekaj več kot 210, prvi predsednik Milan Kučan pa v poosamosvojitvenem zanosu nekaj manj kot 750. Na seznamu vseh prejemnikov je veliko uveljavljenih športnikov, kulturnikov, diplomatov in celo tujih aristokratov, recimo norveška kralj in kraljica ter seveda britanska kraljica Elizabeta. Lani je zlati red za zasluge za ustvarjalni opus med drugim prejel igralec Boris Cavazza, leto pred tem pa slovenska košarkarska reprezentanca. Srebrnega je Urad predsednika RS lani podelil dr. Stanku Kristlu za ustvarjalni opus in razvoj slovenske arhitekture, običajni red za zasluge pa Darku Brleku, za programsko odličnost in mednarodno odmevnost kulturno-umetniških prireditev v Ljubljani in Sloveniji. Predsednik je podeljeval tudi medalje za zasluge, med drugim sta jo dobila revija Gasilec za hrabrost ter Mojca Senčar za človekoljubnost in strokovno delo pri ozaveščanju o raku dojke.

Doslej so jih podelili malo več kot trideset. Med prejemniki so med drugimi košarkar Goran Dragić, saj je »segel po zvezdah«, kuharska mojstrica Ana Roš, nogometni sodnik Damir Skomina, plesna koreografinja Nika Kljun, maneken in športnik Alen Kobilica, prevajalec, komik in literarni ustvarjalec Boštjan Gorenc - Pižama, plastični kirurg Uroš Ahčan in pevski zbor ljubljanske osnovne šole Nove Jarše, saj s svojim ustvarjanjem »krepi človekoljubnost in omogoča otroške radosti vrstnikom«.

Predsednik Pahor je izrekanju časti naklonjen tudi mimo uradnih odlikovanj. V času prvega mandata si je izmislil tako imenovano jabolko navdiha, bronast kipec v obliki jabolka po zasnovi oblikovalca Boštjana Štineta. Jabolko dobijo izstopajoči posamezniki, skupine ali projekti, mimo vseh uradnih postopkov. »Pogrešal je neko reprezentativno in izvirno obliko, ki bi bila več kot zgolj besede hvaležnosti, toda manj kot odlikovanja, kot to določa zakon,« so pojasnili nastanek jabolka iz predsedniškega kabineta. Prednost imajo tisti, ki so s svojimi dosežki ali ravnanjem v navdih državljanom, obenem pa »utrjujejo temeljne vrednote v družbi, od solidarnosti do sožitja«.

Včasih Pahor podeli zastavo

Jabolko navdiha predsednik sicer največkrat izroča v predsedniški palači, nasprotno od uradnih odlikovanj pa slovesnosti ne pospremijo z državno himno, na dogodek ni nujno vabiti gostov s predpisanega protokolarnega seznama, poleg tega se izognejo tudi uradnim postopkom in nazadnje ceremonialu s častno stražo Slovenske vojske ter obvezni navzočnosti predsednikovega pribočnika.

Podelitev je v praksi poleg izrekanja globoke hvaležnosti predvsem medijsko zanimiv dogodek, o katerem se piše in govori tako v uradnih medijih kot na družbenih omrežjih. V predsedniškem uradu so zatrdili, da podelitev ni pogosta, kljub temu pa s tem priznanjem zaobidejo uradne postopke in protokol, ki pritiče uradnim državnim odlikovanjem. Na tak način se predsednik torej lahko zahvali hitreje in prav vsem, za katere oceni, da so s svojim izjemnim ravnanjem oziroma dosežki v navdih državljanom.

Jabolko navdiha pa ni edino izvirno in neuradno priznanje, ki ga podeljuje predsednik Pahor, so poudarili v predsedniškem kabinetu. »Ob 25. obletnici ustanovitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije se je predsednik republike odločil, da priložnostno podeljuje zastavo Republike Slovenije, kot izraz hvaležnosti in priznanja posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom krepijo povezanost in enotnost slovenskega naroda in državljank in državljanov Republike Slovenije,« so utemeljili dodatno obliko zahvaljevanja in dodali, da zastavo v resnici podeljujejo pogosteje in prav na vseh priložnostnih slovesnostih in prireditvah, doma, v zamejstvu in po svetu.

Zastavo največkrat prejmejo tisti, ki bi se jim predsednik rad zahvalil za narodnostno ali državotvorno povezovalno vlogo (očitno ne dovolj veliko za uradno odlikovanje). Predsednik zastavo običajno podeli ob koncu svojega slavnostnega govora. »Jabolko navdiha in zastava Republike Slovenije sta priložnostni izraz pozornosti predsednika republike,« so iz predsednikovega urada še poudarili naklonjenost zahvaljevanju in nagrajevanju izstopajočih dosežkov morda najpozornejšega predsednika doslej.