Odprto teniško prvenstvo Avstralije se je začelo, večina oči pa je uprtih v ameriško teniško zvezdnico Sereno Williams, ki se bo potegovala za svoj 24. grand slam, s katerim se bo izenačila z rekordom Avstralke Margaret Court. Kako se pripravlja na tekmovanje, je Williamsova v ponedeljek delila tudi s svojimi sledilci na instagramu, kjer je objavila fotografijo sebe s sestro Venus med treningom na domačem igrišču. Njuna mama Oracene Price je ob fotografiji pripisala: »Nekatere stvari se nikoli ne spremenijo.«

Spodbudila je spremembe pravil v ženskem tenisu

Nekatere stvari se ne spremenijo, nekatere pa, in to tudi zaradi Serene, ki je v zadnjem času dosegla nekaj pomembnih bitk za teniške igralke. Ženska teniška zveza je namreč pred kratkim spremenila nekaj zastarelih pravil, k razmisleku pa je zvezo prisilila prav 37-letna Američanka. Serena Williams, ki je septembra 2017 rodila hčerko Olympio, nato pa zaradi zdravstvenih zapletov za šest tednov obležala v postelji, se je na teniško igrišče vrnila lani, po osemmesečnem premoru, vendar je bila njena vrnitev grenko-sladka. Namesto prvega mesta, ki je bilo njeno tekmovalno izhodišče pred porodom, je bila zaradi porodniškega dopusta uvrščena na 451. mesto. Nizko izhodišče se je zdelo kot kazen za teniške igralke, ki se odločijo za otroka med svojo profesionalno športno kariero, novo pravilo pa tistim, ki so rodile, pa tudi tistim, ki so se odločile za posvojitev ali nadomestno mamo, omogoča posebno uvrstitev na lestvici do tri leta po rojstvu otroka, tako da se po porodniškem dopustu lažje vrnejo na tekmovanja in ne začnejo na dnu.

Drugo pravilo, ki ga je spremenila ženska teniška zveza, se nanaša na to, kako so teniške igralke lahko oblečene na teniškem igrišču. Serena Williams, ki je v enem dnevu izničila teniško zapoved, da si ženske na igrišču ne smejo preobleči majice, potem ko je to storila sama, je zdaj dosegla svoje še pri svojih slovitih kompresijskih pajkicah. Razprava na temo pajkic se je začela, ko so avgusta lani na odprtem teniškem prvenstvu v Franciji Sereni, ki je na tem tekmovanju v preteklosti zmagala trikrat, njene črne pajkice prepovedali. K prepovedi jo je kot prvi pozval teniški sodnik Bernard Giudicelli, ki se je skliceval na to, da je igro in prizorišče tekmovanja treba spoštovati. Teniški igralci in ljubitelji tenisa so izjavo razumeli kot seksistično in rasistično, tako da so pajkice brez krila ali kratkih hlač odslej dovoljene, Serena pa jih bo lahko mirno nosila tudi v Avstraliji. Williamsova pajkice menda nosi zaradi krvnih strdkov, ki so nastajali po porodu, saj naj bi pomagale pri prekrvavitvi in segrevanju mišic. Obstaja pa še en, nekoliko preprostejši razlog. Kot je pred časom povedala v intervjuju za The Guardian, naj bi jo navdihnil film Črni partner, zaradi njih pa se počuti kot bojevniška princesa.