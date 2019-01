Britanski poslanci danes nadaljujejo razpravo o dogovoru o brexitu, ki so jo začeli decembra. Po napovedih bo razprava trajala več dni, prihodnji torek pa naj bi poslanci naposled glasovali o dogovoru. To bi morali storiti že 11. decembra lani, a je parlament glasovanje zaradi premajhne podpore dogovoru na pobudo premierke Therese May preložil.

Premierka je danes v parlamentu povedala, da je v stiku z evropskimi voditelji glede spornega varovala, ki v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko.

»Ti pogovori so pokazali, da so možna dodatna pojasnila o varovalu. Pogovori pa se bodo nadaljevali v prihodnjih dneh,« je povedala. Zagotovila, da bo varovalo začasno, bi lahko dobila še pred glasovanjem, je dejala po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Mayeva je zagotovila še, da bodo poslanci v primeru, da do decembra 2020, ko se bo izteklo prehodno obdobje, ne bodo končani pogovori z Brusljem o prihodnjih odnosih, glasovali o podaljšanju tega obdobja ali uveljavitvi varovala.