V osmerici domnevnih džihadističnih borcev, ki so jo zajeli v nedeljo in ponedeljek, sta poleg 16-letnega Američana tudi Nemec in Rus, je sporočila kurdska milica YPG. Med zajetimi so tudi državljani Tadžikistana, Ukrajine, Kazahstana in dva Uzbekistanca.

Kurdi na severovzhodu Sirije trdijo, da zadržujejo približno 1000 tujih džihadističnih borcev, pa tudi 550 žensk in 1200 otrok, ki so se jim pridružile. Tuji džihadistični borci prihajajo iz številnih držav, med njimi pa je večji kontingent iz Francije, ki je najpomembnejša partnerica ZDA v koaliciji, ki podpira kurdske enote.

YPG je največja enota sirskih upornikov Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih podpira koalicija pod vodstvom ZDA. Trenutno se borijo proti skrajnežem na skrajnem vzhodu države, kjer so še zadnji ostanki IS.

Zaradi napovedanega ameriškega odhoda iz Sirije pa bo kurdska milica sedaj izpostavljena Turčiji. Ta je v torek pozvala ZDA, naj zahtevajo nazaj vse orožje, ki so ga dali Kurdom v Siriji za njihov boj proti IS.

Kurdske sile trenutno nadzorujejo z nafto bogato območje na severovzhodu, kar predstavlja skoraj tretjino Sirije.